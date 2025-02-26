Через ворожу атаку на Київщину загинула журналістка Тетяна Кулик і її чоловік, хірург Іванчов

В ніч на 26 лютого російський дрон влучив у будинок професійної медійниці, журналістки Укрінформу Тетяни Кулик у Бучанському районі. Внаслідок атаки сталася пожежа, в якій журналістка загинула.

Раніше повідомлялося, що в зруйнованому будинку в Крюківщині загинула пара – відомий хірург і журналістка. Колеги підтвердили, що жертвою російської атаки є медійниця Тетяна Кулик. Про це 24 Канал пише з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Зросла кількість загиблих, є поранені: наслідки нічної атаки БпЛА на Київщину

Російський дрон впав на будинок Тетяни Кулик і Павла Іванчова у Київській області

Пожежа, що виникла на місці влучання російського "Шахеда", забрала життя досвідченої журналістки Тетяни Кулик та професора, завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені Богомольця Павла Іванчова.

Тетяна Кулик працювала на Укрінформі, була авторкою і ведучою проєкту "Нація непереможних". Журналістка виконувала обов'язки головного редактора Головної редакції мультимедіа.

Медійниця також обіймала посаду ведучої "Центрального каналу" (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучої Суспільного мовлення та була членкинею Національної спілки журналістів України.

Колектив Укрінформу висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства,

– написали колеги загиблої журналістки.

Тетяна Кулик навчалася в Київському національному університеті культури і мистецтв. Починала роботу літературною редакторкою. Під час повномасштабного вторгнення медійниця робила багато програм про боротьбу України та наших героїв.

Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв'ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам'яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв'ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов'язково понесуть покарання,

– сказав генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий.

В університеті також говорять, що біль через загибель розумного досвідченого професора та його дружини заповнює серця. Павла Іванчова любили студенти та колеги.

Працівники вишу отримали інформацію від сусідів, що Павло Іванчов і Тетяна Кулик у момент атаки дронів перебували вдома. Рятувальники ліквідували пожежу, але, на жаль, виявили тіла загиблих.

Будинок загиблого подружжя після пожежі внаслідок падіння ворожого БпЛА: відео Libkos і Кирила Амурського

Вічна пам'ять подружжю. Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття з приводу передчасної загибелі патріотів і професіоналів своєї справи.