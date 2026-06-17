Попри знищення цінної колекції: у кіностудії Довженка повідомили, коли відновлять роботу

Під час ворожого масованого обстрілу Києва у ніч на 15 червня відбулося влучання на території Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Внаслідок атаки виникла пожежа, яка знищила безцінну колекцію костюмів, що зберігалася на кіностудії.

Ведуча 24 Каналу Софія Назаренко розповіла про те, що відбувається на кіностудії після обстрілу. Також під російським ударом опинилася Києво-Печерська лавра, де зазнали пошкодження 19-ть об'єктів ЮНЕСКО.

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Чи продовжить працювати кіностудія після влучання ракет?

Назаренко розповіла, що під час атаки Росії на територію кіностудії відбулося пряме влучання двох ворожих ракет.

Які наслідки атаки на кіностудію ім. Довженка: дивіться відео

Внаслідок ударів і пожежі, що виникла на кіностудії імені Олександра Довженка, було знищено найбільшу та найстарішу колекцію костюмів українського кінематографа. Йдеться про понад 100 тисяч костюмів та 3 мільйони елементів різноманітного одягу.

Зверніть увагу! Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України та міністерка культури Тетяна Бережна, коментуючи атаку на кіностудію, зазначила, що Росія продовжує "цілеспрямовано атакувати", зокрема, "культурні інституції, які зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію". Вона підкреслила, що "знищення культурних осередків" це спроба ворога завдати шкоди "по пам'яті, історії та самобутності українського народу".

Однак, за словами генерального директора Національної кіностудії імені Олександра Довженка Андрія Дончика, попри те, що у її приміщеннях усюди вибиті вікна, вона не припиняє свою роботу. Вже в суботу, 20 червня, кіностудія прийматиме відвідувачів.

У суботу на кіностудію запланована чергова екскурсія. Вони відбуваються у нас постійно. Але тепер ми будемо показувати відвідувачам, переважно школярам, не тільки наш перший павільйон, реквізиторський цех, ретроавтомобілі. Але й продемонструємо їм наслідки російської агресії, – підкреслив Андрій Дончик.

Він додав, що до об'єктів екскурсії по кіностудії тепер додадуться ті приміщення, які були пошкоджені та знищені під час масованої атаки.

Нагадаємо, що під час атаки вночі 15 червня Росія також влучила по Успенському собору Києво-Печерської лаври. За даними СБУ, ворог атакував святиню дроном "Герань-2". Проте, як зазначив гендиректор НЗ "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, впродовж першої години після атаки вдалося врятувати всі цінні предмети та експонати. Також завдяки героїзму рятувальників не зазнав пошкоджень 25-метровий іконостас, який є найбільшим в Україні.

Під ударом опинилася й будівля "Мистецького арсеналу" – зафіксовано пошкодження горища. Як зауважила директорка "Мистецького арсеналу" Олеся Островська-Люта, жодні мистецькі роботи під час атаки не постраждали. У закладі саме готували величезну художню виставку, присвячену українському живопису кінця 1980-х років. Директорка сподівається, що попри руйнування будівлі, цю роботу вдасться закінчити й представити її пізніше.