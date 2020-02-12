Внаслідок масштабних пожеж в Австралії 113 видів тварин можуть вимерти: потрібна допомога

З'явився перелік 113 видів тварин, які найбільше постраждали у лісових пожежах в Австралії. Вони втратили місця проживання та потребують негайної допомоги. Урядова експертна комісія з питань відновлення диких тварин зазначила, що без допомоги ці тварини можуть взагалі зникнути.

Як повідомляє BBC, швидше цей список був більшим. Однак комісія вирішила скоротити його та залишити лише тих тварин, які потребують допомоги негайно.

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Більшість тварин зі списку втратили щонайменше 30% свого середовища проживання. Деякі з них були під загрозою вимирання і до пожеж. Втім до списку потрапили лише ті види, які не потребували захисту до пожеж, а саме вогонь зменшив їхню кількість.

За словами експертів, найбільше допомоги потребують такі тварини:

коали;

валабі;

миші;

Також деякі види:

птахів;

риб;

жаб.

Згодом комісія оприлюднить ще й перелік рослин, які теж потребують захисту. Минулого місяця Австралія пообіцяла 50 мільйонів доларів на відновлення дикої природи та середовища проживання. Гроші будуть витрачені на лікування тварин, їжу та боротьбу зі шкідниками.

Що відомо про стихійні лиха в Австралії:

Лісові пожежі в Австралії вирують з вересня 2019 року. Загалом вигоріло понад 8 мільйонів гектарів. Стихія забрала життя щонайменше 28 осіб.

Експерти зазначили, що у вогні могли загинути приблизно 1,25 мільярда тварин. Деякі види могли "переступити межу вимирання".

Згодом на зміну пожежам прийшли рекордні зливи, а пізніше Австралію накрили моторошні пилові бурі.

Ще через кілька днів материк потерпав від потужного граду та бурого дощу.

У місті Канберрі, яке є столицею Австралії, 31 січня оголосили надзвичайну ситуацію.

В австралійському містечку Інгем у небі кружляли тисячі кажанів.



У пожежах могли загинути приблизно 1,25 мільярда тварин