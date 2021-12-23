"Внесок у деескалацію": Німеччина готова до будь-яких форматів переговорів з Росією

Офіційний Берлін є прихильником нормандського формату. Водночас німецька сторона готова до інших моделей для діалогу з Москвою.

Офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що не варто закривати жоден із можливих шляхів для діалогу. Хоча наразі країна надає перевагу переговорам за участю Німеччини, Франції, України та Росії.

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В принципі ми хочемо зробити свій внесок у деескалацію і готові до будь-яких переговорів,

– наголосив Гебештрайт.

Київ розглядає 2 нових формати перемовин

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що офіційний Київ розглядає 2 нових можливих сценарії мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Рішення планують ухвалити до кінця першого кварталу 2022 року.

У нас є два варіанти: перший формат – прямі переговори з Володимиром Путіним щодо ситуації, другий – долучення США до нормандського або іншого формату,

– заявив Арахамія.

Наразі стратегія – така:

деескалація;

зміна нормандського формату.

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