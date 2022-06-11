Внесок Львова у спільну перемогу, – Садовий розповів, кому допоможуть у реабілітаційному центрі

У Львові розробили проєкт Національного реабілітаційного центру "Незламні". Під час російсько-української війни такий заклад необхідний для багатьох наших громадян, які постраждали від воєнних дій.

Про це повідомив 24 каналу міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що специфіка реабілітаційного центру унікальна.

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Багато поранених – цивільні

За словами Садового, як ми бачимо, внаслідок бойових дій травми отримують не лише військові. Зокрема багато поранених є серед цивільного населення – діти, жінки, літні люди.

Саме тому перед державою стоїть дуже великий виклик. Створення такого реабілітаційного центру – це внесок Львова у спільну перемогу,

– заявив очільник міста.

Реабілітація – основа лікування

Як зазначив Садовий, зараз Україна співпрацює з низкою країн, які приймають наших громадян на лікування та протезування. Він наголосив, що потім вони повертаються й потребують серйозної підтримки.

Ми маємо робити все дуже й дуже швидко, аби кожен українець та українка, які отримали важкі поранення, розуміли, що тут їм нададуть необхідну підтримку та якісну реабілітацію,

– зауважив Садовий.

Міський голова також наголосив, що важливою є інфраструктура. Як він пояснив, сам етап протезування – це 15%, а все інше – психологічна та соціальна реабілітація.

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За його словами, до прикладу, до виробництва протезів будуть залучені люди, які самі мають їх. Очевидно, що вони, як ніхто, можуть зрозуміти всі нюанси.

"Коли людина потребує протезування, а її консультує та допомагає колега, який пройшов цей шлях, то є значно вищий рівень довіри та відповідальності", – пояснив Садовий.

Україні готові допомагати

Очільник Львова додав, що був вражений тим, наскільки готові допомагати інші країни та як активно наші українські компанії хочуть долучатися до цього процесу.

Він зазначив, що багато лікарів з інших країн готові приїжджати, аби допомагати українцям. Зокрема підкреслив, що багато з них вже є в Україні, де отримують неоціненний досвід.

"Таких травм давно світ не бачив. З професійної точки зору, їм важливо долучатися до лікування й отримувати новий досвід", – додав Садовий.

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