Нічний масований удар по Україні: ППО знищили всі ворожі "Шахіди" та не тільки

Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати мирні міста України. У ніч з 1 на 2 січня окупанти атакували нашу країну дронами-камікадзе.

У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва.

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Захисники знищили 39 дронів

В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені.

До відбиття нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи. Зазначають, що дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні нашими західними партнерами.

Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.

Ворог намагався атакувати Дніпро

Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ворожих безпілотників та високоточну керовану ракету Х-59МК2, яка летіла у напрямку міста Дніпро.

Ще 3 "Шахіди" збито протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням "Схід".

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, "Шахіди" збили у Дніпровському та Кам'янському районах, ракету – на підході до Дніпра.

У Кам’янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство. Сталося займання. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Ворог також атакував Миколаїв та Київ