Вночі уважно до тривог: монітори попереджають про ймовірність масованого удару
- Російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні в ніч на 5 січня.
- Моніторингові канали повідомляють про можливий виліт бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3, а також масовані запуски "Шахедів".
В ніч на понеділок, 5 січня, російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні. Громадян попередили про загрозу вильоту бомбардувальників.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові телеграм-канали.
Чи справді є загроза удару?
За даними моніторингових каналів, 4 січня було відмічено ознаки, які вказують на ймовірний бойовий виліт російської стратегічної авіації цієї ночі.
Спостерігається активність стратегічної авіації в радіоефірі,
– додали монітори.
Зокрема, йдеться про можливий виліт бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3. Ймовірними цілями ворога знову може стати енергетична інфраструктура західних областей.
Окрім цього, моніторингові канали повідомили про масовані запуски "Шахедів".
Удари по енергетиці не припиняються
3 січня Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі півдня України: під атакою опинилися енергооб'єкти Миколаївської та Херсонської областей. За даними Міненерго, внаслідок обстрілів частина споживачів на Миколаївщині залишилася без електроенергії.
Водночас на Херсонщині Росія знову поцілила у Херсонську ТЕЦ. До того ж на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС було втрачено подачу живлення однієї з високовольтних ліній через бойові дії.
Внаслідок ударів по енергетиці 5 січня, в більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності.