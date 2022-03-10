Вночі Харків пережив кілька потужних авіанальотів: є жертви

Росіяни продовжують навмисно знищувати цивільну інфраструктуру Харкова. Вночі 10 березня місто знову пережило кілька потужних авіанальотів.

Серед мирних жителів є жертви. Внаслідок численних наземних та повітряних обстрілів окупанти зруйнували понад 280 житлових будинків, 26 шкіл та 23 дитячі садочки.

Важливо На Харківщині снаряд зруйнував будинок: 4 загиблих, вижила лиш 5-річна дитина

Правоохоронці цілодобово несуть службу у посиленому режимі, аби не допустити мародерства, крадіжок, інших правопорушень.

Будинки у вогні

Показали фото обгорілих будинків. Багатоповерхівки – зруйновані. Людям розносять їжу по підвалах.



Зруйновані будинки / Фото поліції



Завали будинків / Фото поліції



Людям роздають їжу / Фото поліції



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!