Вночі Харків пережив кілька потужних авіанальотів: є жертви
10 березня 2022 , 08:36Читать новость на русском
Джерело:МВС
Росіяни продовжують навмисно знищувати цивільну інфраструктуру Харкова. Вночі 10 березня місто знову пережило кілька потужних авіанальотів.
Серед мирних жителів є жертви. Внаслідок численних наземних та повітряних обстрілів окупанти зруйнували понад 280 житлових будинків, 26 шкіл та 23 дитячі садочки.
Важливо На Харківщині снаряд зруйнував будинок: 4 загиблих, вижила лиш 5-річна дитина
Правоохоронці цілодобово несуть службу у посиленому режимі, аби не допустити мародерства, крадіжок, інших правопорушень.
Будинки у вогні
Показали фото обгорілих будинків. Багатоповерхівки – зруйновані. Людям розносять їжу по підвалах.
Зруйновані будинки / Фото поліції
Завали будинків / Фото поліції
Людям роздають їжу / Фото поліції
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