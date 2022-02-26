Вночі у Харкові працювали диверсанти, є пошкодження газогонів і критичної інфраструктури

Російські окупанти не зупиняються ані вдень, ані вночі. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів, що цієї ночі диверсанти продовжували свої атаки.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму телеграмі написав про ситуацію в області за останню ніч. Зокрема він зазначив, що диверсанти пошкодили інфраструктуру в області.

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В області фіксують випадки пошкоджень газогонів, електромереж, водогонів, а також іншої критично важливої інфраструктури.

Олег Синєгубов повідомляє, що ремонтні бригади уже займаються аварійними роботами. І попри те, що обстріли все ще тривають, в області роблять усе можливе для того, щоб у найкоротший термін усунути пошкодження, які заподіяли окупанти.

Він також наголосив на тому, що виходити з укриттів усе ще небезпечно. На жаль, очікується масивний обстріл українських позицій з ворожої артилерії, а також літаків.

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