Вночі, коли бачите колону – палимо їх, – у Миколаєві знають, що робити з технікою ворога
Джерело:Віталій Кім
Місцевий голова Миколаєва закликав мешканців "палити орків". І повідомляти їхні координати через офіційні служби.
Віталій Кім нагадав що росіяни, на відміну від жителів міста, не орієнтуються у місцевості. Також він звернувся до місцевих мисливців та поділився лайфхаком.
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Орки все лізуть. Наше завдання їм завадити. Вони, на відміну від нас, не орієнтуються в нашій місцевості. Я закликаю тих, хто вміє та знає. Вночі, коли бачите колону – палимо їх! Якщо знаєте координати – то надсилайте фото з координатами нам. Але лише через офіційних осіб. Закликаю всіх увімкнутися. Давайте запалимо цю ніч!,
– закликав Кім.
Лайфхак для мисливців
Кім звернувся до мисливців, які є в кожному районі Миколаєва:
- Бачите групу росіян (до прикладу на привалі, коли вони переливають бензин чи ламають магазин заради горілки) – знімаєте глушник і робите один постріл.
- Чекаєте, поки "орки" розбігаються.
- Забираєте їхню техніку або повідомляєте військовим, і вони приїдуть її заберуть.
Здаю лайфхак. Виходьте, знімаєте глушник (про глушник це я погарячкував) – один постріл і дивіться, як вони всі тікають. Перевірено – працює,
– розважливо розповів голова ОДА.
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