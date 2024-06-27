Вночі над Хмельниччиною збили 9 ворожих цілей: деталі від ОВА

Вибухи вночі проти 27 червня пролунали у Хмельницькій області декілька разів. Над регіоном збили 9 одиниць російської зброї.

Глава Хмельницької ОВА розповів, чи є поранені та пошкодження. Повітряну тривогу в регіоні оголосили орієнтовно о 01:07 й тривала вона до 05:15 27 червня.

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Що відомо про роботу ППО на Хмельниччині

Сьогодні (27 червня – 24 Канал) вночі, під час сигналу "Повітряна тривога, наші сили ППО знищили 9 ворожих цілей,

– повідомив Сергій Тюрін.

За його словами, станом на 8:30 27 червня люди не звертались через поранення чи пошкодження.

На жаль, вибухи у Хмельницькій області лунали декілька разів протягом ночі. Зокрема, орієнтовно о: