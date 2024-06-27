Вночі над Хмельниччиною збили 9 ворожих цілей: деталі від ОВА
27 червня 2024, 08:38Читать новость на русском
Джерело:Сергій Тюрін
Вибухи вночі проти 27 червня пролунали у Хмельницькій області декілька разів. Над регіоном збили 9 одиниць російської зброї.
Глава Хмельницької ОВА розповів, чи є поранені та пошкодження. Повітряну тривогу в регіоні оголосили орієнтовно о 01:07 й тривала вона до 05:15 27 червня.
Дивіться також Україні не вистачає ракет ППО, щоб прикрити відремонтовані енергооб'єкти, – ДТЕК
Що відомо про роботу ППО на Хмельниччині
Сьогодні (27 червня – 24 Канал) вночі, під час сигналу "Повітряна тривога, наші сили ППО знищили 9 ворожих цілей,
– повідомив Сергій Тюрін.
За його словами, станом на 8:30 27 червня люди не звертались через поранення чи пошкодження.
На жаль, вибухи у Хмельницькій області лунали декілька разів протягом ночі. Зокрема, орієнтовно о:
- 2:41 27 червня вибухи лунали на Хмельниччині;
- 3:00 27 червня – знову були вибухи лунали в регіоні;
- 5:04 – у телеграм-каналах повідомляли, що гучно в Старокостянтинові.