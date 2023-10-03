Вночі над Україною знищили 29 "Шахедів": лише над Миколаївщиною – 16

У ніч проти 3 жовтня російські загарбники вкотре атакували Україну. Зокрема, ворог запустив дрони-камікадзе на Південь та Схід.

Лише на Миколаївщині сили ППО знищили 16 дронів-камікадзе. Окрім цього, Росія також запустила крилату ракету "Іскандер-К".

Важливо Вночі над Дніпропетровщиною збили 13 БпЛА та одну крилату ракету, загорілося підприємство

Що відомо про нічну атаку по Україні

Вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

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У Повітряних силах повідомили, що окупанти атакували 31 ударним БпЛА "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму:

"Шахедів" – з мису Чауда,

"Іскандер-К" – з району Джанкой.

У південних та східних областях працювали сили ППО. Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Усього було знищено 30 повітряних цілей:

29 "Shahed-131/136";

1 крилату ракету "Іскандер-К".

До речі, у Повітряному командуванні "Схід" підтвердили знищення 13 БпЛА "Shahed-131/136" та 1 крилатої ракети. Так, 12 БпЛА та крилату ракету було збито у Дніпровському районі, 1 БпЛА – у Павлоградському.

На Дніпропетровщині є влучання уламків

Як повідомили у Дніпропетровській ОВА, 13 дронів та крилата ракета були знищені вночі 3 жовтня.

Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники приборкали.

Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів.

Окрім цього, ворог тероризував Нікопольщину. З важкої артилерії цілив по Мирівській громаді. Пошкоджено 2 приватні будинки та господарську споруду.

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