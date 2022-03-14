Вночі Ніжин обстріляли "Ураганами"

Окупанти вночі, 14 березня, обстріляли Ніжин "Ураганами". Про це повідоми В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА.

Він зазначив, що, на щастя, втрат серед цивільного населення немає. Проте інформація ще уточнюється.

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Також вночі ворог знищив Чернігівську політехніку – ще один "військовий" об’єкт. Під ранок по місту були нанесені авіаудари.

Нагадаємо, вчора ЗСУ збили літак над Черніговом типу Су. Ворожий бомбардувальник впав у лісосмузі. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Північ". Там наголосили, що літак збили при нальоті на Чернігів.

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