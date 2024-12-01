Вночі окупанти атакували 78 дронами: скільки "Шахедів" збила ППО

У ніч на 1 грудня російські загарбники вкотре запустили по Україні ударні дрони. По ворожих безпілотниках відпрацювали Сили ППО.

Скільки російських дронів сьогодні збили, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Києву загрожував з десяток ворожих дронів: їх знешкодили

Атака "Шахедами" 1 грудня

З 20:00 30 листопада Росія атакувала Україну 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу з напрямків Курськ, Орел і Брянськ.

Повітряний напад агресора відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони. ППО працювала у 6 областях, – Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 32 ворожих БпЛА, 45 російських безпілотників локаційно втрачено, ймовірно, внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони, ще один — в повітрі!

– заявили в Повітряних силах.

Додали, інформація уточнюється та оновлюється.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні / Інфографіка Повітряних сил