Вночі окупанти знову атакували "Шахедами": скільки дронів збила ППО, де є прильоти

Цієї ночі Росія вкотре атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе. Частину "Шахедів" вдалося знищити. Втім, не минулося без влучань.

Російські загарбники запустили "Шахеди" з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Загалом вдалося збити 5 ворожих дронів.

Дивіться також Вночі Росія вдарила безпілотниками по Кривому Розі: є постраждалий

Попередньо, без жертв

На жаль, частину російських безпілотників не вдалося перехопити.

"Шахеди" влучили в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині,

– зазначили в Повітряних силах.

Додали, за попередніми даними, минулося без жертв. Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації.

Читайте також 500 днів – 500 недоспаних ночей: якими були головні битви України та що нас чекає попереду

Наслідки нічної атаки