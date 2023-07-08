Вночі окупанти знову атакували "Шахедами": скільки дронів збила ППО, де є прильоти
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Цієї ночі Росія вкотре атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе. Частину "Шахедів" вдалося знищити. Втім, не минулося без влучань.
Російські загарбники запустили "Шахеди" з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Загалом вдалося збити 5 ворожих дронів.
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Попередньо, без жертв
На жаль, частину російських безпілотників не вдалося перехопити.
"Шахеди" влучили в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині,
– зазначили в Повітряних силах.
Додали, за попередніми даними, минулося без жертв. Про збитки та ліквідацію наслідків повідомлять місцеві військові адміністрації.
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Наслідки нічної атаки
- Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович зазначив, що, за попередніми даними, на території області минулося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури.
- Тим часом у Кривому Розі росіяни поцілили по сільськогосподарському підприємству. Один ангар знищено повністю, інший – частково. Окрім того, пошкоджено 7 вантажівок.
- Також внаслідок атаки спалахнули одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 квадратних метрів. Його вже загасили.
- Постраждав 26-річний чоловік. Його в стані середньої тяжкості ушпиталили з уламковими пораненнями стегна.