Повітряні сили за півгодини знищили 3 ворожі вертольоти Ка-52

З опівночі 24 січня українські захисники ліквідували три російські ударні вертольоти Ка-52. Російська авіація дедалі частіше стає статистикою Генштабу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Він зазначив, що підрозділи зенітних ракетних військ проявили героїзм на східному напрямку.

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За день, 23 січня, українські військові ліквідували аж 6 повітряних цілей ворога. Збройні Сили зменшили ворожий арсенал літальних апаратів на:

два штурмовики Су-25;

ударний вертоліт Ка-52;

дві керовані авіаційні ракети Х-59;

БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

До слова, вертоліт Ка-52 – це розвідувально-ударний вертоліт, який підтримує наступ наземних військ.

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