Повітряні сили за півгодини знищили 3 ворожі вертольоти Ка-52
24 січня 2023, 08:19Читать новость на русском
З опівночі 24 січня українські захисники ліквідували три російські ударні вертольоти Ка-52. Російська авіація дедалі частіше стає статистикою Генштабу.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Він зазначив, що підрозділи зенітних ракетних військ проявили героїзм на східному напрямку.
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Наші воїни збирають урожай російської авіації
За день, 23 січня, українські військові ліквідували аж 6 повітряних цілей ворога. Збройні Сили зменшили ворожий арсенал літальних апаратів на:
- два штурмовики Су-25;
- ударний вертоліт Ка-52;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
До слова, вертоліт Ка-52 – це розвідувально-ударний вертоліт, який підтримує наступ наземних військ.
Україна потребує бойових літаків
- У Нідерландах заявили, що розглянуть прохання України про надання винищувачів F-16, якщо вона їх попросить. США не будуть проти такої поставки, як це було раніше.
- Винищувачі F-16 стали ефективними проти крилатих ракет, якими Росія масовано атакує Україну. Повітряні Сили США разом з Northrop Grumman завершили п'ятирічний процес модернізації 72 винищувачів F-16 для Національної гвардії США радарами п'ятого покоління. Завдяки їм F-16 зможуть відстежувати більше цілей на більших дальностях та з більшою точністю.
- Однак проблемою залишається місце зберігання цих літаків. Адже в Україні зараз немає жодного безпечного клаптика землі. А росіяни точно будуть полювати за цими літаками.