Вночі ППО збила над Дніпропетровщиною 2 ворожі ракети: через уламки виникла пожежа

Вночі 5 квітня протиповітряна оборона збила над Дніпропетровською областю 2 ворожі ракети. Уламки спричинили займання у одному з сіл.

На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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Чиновник розповів, що має відео моменту знищення ракет. Однак зараз не можна оприлюднювати таку інформацію. Тому пообіцяв показати його після перемоги.

Яка ситуація в області

За словами Резніченка, на цю годину у Дніпропетровській області все нормально.

Працюємо і наближаємо перемогу,

– додав він.

Зауважимо, що в Дніпрі вночі кілька разів оголошували повітряну тривогу. Зокрема, близько 23:00, 03:00 та 05:00.

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