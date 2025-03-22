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22 березня, 08:38
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Вночі ворог запустив понад 170 "Шахедів" по Україні: скільки ворожих цілей знищено

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Сили ППО збили 100 зі 179 російських дронів, ще 63 безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.
  • Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

У ніч проти 22 березня окупаційне військо вкотре атакувало Україну "Шахедами". По ворожих цілях відпрацювали сили ППО.

Збито 100 ударних безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей знищено під час нічної атаки

У ніч проти 22 березня ворожі сили атакували 179-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

  • Міллерово,
  • Приморсько-Ахтарськ, що в Росії,
  • Чауда – Крим.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни,
– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 63 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.

Внаслідок атаки противника постраждало кілька регіонів України. Зокрема, ідеться про Запоріжжя, Харківщину, Сумщину та Київщину.