Вночі Росія атакувала понад 160 безпілотниками: скільки збила ППО

У ніч на 22 лютого російські загарбники вкотре масовано атакували Україну ударними дронами. Загалом запустили 162 "Шахеди" і безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Атака "Шахедами" 22 лютого 2025 року

З 19:00 21 лютого ворог атакував 162 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони з 5 напрямків, – Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України відбивали повітряний напад агресора.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 82 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– зазначили Повітряні сили.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки безпілотників сьогодні збили / Інфографіка Повітряних сил