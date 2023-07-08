Вночі Росія вдарила безпілотниками по Кривому Розі: є постраждалий

Цієї ночі російські терористи атакували Дніпропетровщину. Окупанти вдарили дронами по Кривому Розі. На жаль, не минулося без постраждалих.

Ворог поцілив по сільськогосподарському підприємству. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

Дивіться також 10 загиблих і руйнування на мільйони: усе про наймасштабнішу атаку на Львів

Що відомо про атаку на Кривий Ріг

Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості,

– зазначив Сергій Лисак.

Додав, що спалахнули одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 квадратних метрів. Рятувальники вже приборкали його.

Внаслідок ворожої атаки знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки. Обстеження території триває.

Очільник Дніпропетровської облради уточнив, окупанти вдарили по сільськогосподарському підприємству в Покровському районі.

Один ангар знищено повністю, інший – частково. Пошкоджено 7 вантажівок,

– розповів Микола Лукашук.

Додав, що у постраждалого уламкові поранення стегна. Наразі його стан стабільний.

Читайте також Україна отримає касетні боєприпаси: чому це важливо та як снаряди допоможуть контрнаступу ЗСУ