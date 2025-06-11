Вночі Росія вдарила по Одещині: жахливі кадри наслідків атаки "Шахедами"

У ніч на 11 червня росіяни знову атакували Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань і пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові авто й цивільні плавзасоби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки "Шахедами" на Одещину 11.06.2025

Внаслідок атаки Росії на Одещину вночі 11 червня зазнали руйнувань і пошкоджень дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі й цивільні плавзасоби.

На місцях спалахнули пожежі. Їх оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без постраждалих.

Наслідки російської атаки: дивіться відео

Від ДСНС залучали 6 одиниць техніки та 27 пожежників. Від місцевих пожежних команд – 2 одиниці техніки та 5 осіб особового складу.

Наслідки атаки на Одещину 11 червня / Фото ДСНС