Вночі Росія вдарила по Одещині: жахливі кадри наслідків атаки "Шахедами"
- Вночі 11 червня російська атака на Одещину призвела до руйнувань і пошкоджень дачних будинків, господарчих споруд, легкових авто й цивільних плавзасобів.
- Пожежі, що виникли на місцях, були оперативно ліквідовані рятувальниками, постраждалих немає.
У ніч на 11 червня росіяни знову атакували Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу руйнувань і пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові авто й цивільні плавзасоби.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Які наслідки атаки "Шахедами" на Одещину 11.06.2025
Внаслідок атаки Росії на Одещину вночі 11 червня зазнали руйнувань і пошкоджень дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі й цивільні плавзасоби.
На місцях спалахнули пожежі. Їх оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без постраждалих.
Наслідки російської атаки: дивіться відео
Від ДСНС залучали 6 одиниць техніки та 27 пожежників. Від місцевих пожежних команд – 2 одиниці техніки та 5 осіб особового складу.
Наслідки атаки на Одещину 11 червня / Фото ДСНС