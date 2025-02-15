Росія запустила по Україні 70 дронів: скільки збила ППО

У ніч на 15 лютого окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами. Запустили 70 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки "Шахедів" збили сьогодні

З 20:30 14 лютого окупанти атакували Україну 70 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Запускали з таких напрямків:

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ,

мис Чауда (Крим).

Черговий повітряний напад агресора відбивали підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях,

– зазначили Повітряні сили.

Додали, ще 37 російських безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.