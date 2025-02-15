Укр Рус
24 Канал Головні новини Росія запустила по Україні 70 дронів: скільки збила ППО
15 лютого, 08:58
1

Росія запустила по Україні 70 дронів: скільки збила ППО

Юлія Муріна
Основні тези
  • Цієї ночі Росія атакувала Україну 70 дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.
  • Повітряний напад агресора відбивали підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи.

У ніч на 15 лютого окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами. Запустили 70 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

До теми Росія знову атакувала Україну "Шахедами": для яких областей була загроза удару

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні

З 20:30 14 лютого окупанти атакували Україну 70 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Запускали з таких напрямків:

  • Орел,
  • Міллерово,
  • Приморсько-Ахтарськ,
  • мис Чауда (Крим).

Черговий повітряний напад агресора відбивали підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях,
– зазначили Повітряні сили.

Додали, ще 37 російських безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.