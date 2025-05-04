Вночі Росія запустила по Україні 165 дронів: як відпрацювала ППО

Із вечора 3 травня і в ніч проти 4 травня росіяни запустили по Україні 165 ударних БпЛА та безпілотники-імітатори інших типів. Частина з них була знищена, а інша – локаційно втрачена.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Постраждали 3 райони, є багато травмованих: які наслідки атаки "Шахедів" на Київ

Як відпрацювала ППО

Сили ППО за ніч збили 69 ударних БпЛА типу "Шахед" та 80 безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі України.

Окупанти запускали ударні дрони із районів Брянська, Курська, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також із Приморська, що розташований на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Повітряний напад цієї ночі успішно відбили українська авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи.

Локаційно втрачені БпЛА не завдали негативних наслідків. Через ворожу атаку дронами постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

