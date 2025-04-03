Росія атакувала Україну 39 БпЛА: скільки збила ППО

У ніч на 3 квітня росіяни вкотре атакували Україну ударними дронами. Загалом запустили 39 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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З 21:00 2 квітня ворог атакував 39 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Агресор запустив дрони з таких напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Черговий повітряний напад Росії відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 7 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків),

– заявили Повітряні сили.

Додали, що внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Донецька та Дніпропетровська області.

Скільки безпілотників збили 3 квітня / Інфографіка Повітряних сил