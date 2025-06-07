Вночі Росія запустила понад 200 БпЛА та майже 10 ракет: як відпрацювала ППО
- Російські війська запустили по Україні понад 200 БпЛА і майже 10 ракет, більшість з яких українська ППО знешкодила.
- Знешкоджено 174 ворожі повітряні цілі, включаючи 87 БпЛА типу "Шахед" та 6 керованих ракет Х-59/69.
Російські війська запустили по Україні понад 200 БпЛА та майже 10 ракет у ніч на 7 червня. Більшість повітряних цілей вдалося знешкодити.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки російських повітряних цілей знешкодила ППО
У ніч на 7 червня росіяни атакували Україну 215 засобами повітряного нападу:
- 206 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда;
- 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області;
- 6 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області;
- 1 крилатою ракетою "Іскандер-К" із Ростовської обл.
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9:00, за попередньою інформацією, вдалося знешкодити 174 ворожі засоби повітряного нападу:
- 87 ворожих БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів збито вогневими засобами, 80 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 6 керованих ракет Х-59/69;
- 1 крилату ракету Іскандер-К.
Як відпрацювала ППО / Інфографіка Повітряних сил
На жаль, зафіксовано влучання противника у 10 локаціях та падіння уламків у 7.
Нагадаємо, що у ніч на 7 червня Харків опинився під найбільш масованою атакою з початку повномасштабного вторгнення Росії. По місту вдарили безпілотниками, КАБами та ракетами.