Вночі росіяни 7 разів обстріляли Чернігівщину та Сумщину
Джерело:Держприкордонслужба
Вночі 26 червня російські війська 7 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області. Вороги гатили з мінометів та ствольної артилерїі.
У ДПСУ кажуть, що найбільше постраждали саме прикордонні райони. Відомо попередньо про одного постраждалого.
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Внаслідок обстрілів зруйновано сільськогосподарське підприємство
Під ворожий вогонь потрапили Новгород-Сіверська, Семенівська та Сновська громади на Чернігівщині. У Сумській області неспокійна ніч була у селах та містечках Середино-Будської, Глухівської та Юнакіївської громад.
Російські снаряди пошкодили одне із сільськогосподарських підприємств Семенівського району. Після того, як прогримів вибух, розпочалась пожежа. Знищено техніку.Зверніть увагу! Постраждав 1 житель прикордонного села Юнакііївської громади.
Вранці росіяни знову відкрили вогонь по Сумщині
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що окупанти не залишили в спокої регіон вранці 26 червня. Росіяни стріляли з мінометів по Шалигінській громаді. Місцеві жителі чули 14 вибухів. Наразі уточнюють інформацію про постраждалих та руйнування.
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Напередодні окупанти обстрілювали прикордоння Сумщини з вертольотів
25 червня окупанти обстрілювали ракетами прикордонні райони Сумщини з вертольотів. При цьому державний кордон вони не перетинали. Вдарили загарбники по Краснопільській громаді, жертв немає.
Проте значних руйнувань зазнали місцеві лікарня, бібліотека, будинок культури та школа.
Ситуація на Сумщині та Чернігівщині: коротко
- 25 червня ворог завдав масованого ракетного удару по селищу Десна, що на Чернігівщині. По містечку росіяни поцілили близько 20 ракетами.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що біля кордону з Чернігівщиною росіяни утримують до 3 БТГр. Цього замало для повномасштабного наступу.
- 23 червня територію Сумщини ворожа армія обстріляла фосфорними снарядами. У лікарні опинилась дитина. По Юнакіївській громаді росіяни вдарили "Градами".
- Лише з початку місяця армія держави-агресорки обстріляла Чернігівську та Сумську області понад 320 разів. Разом з тим українська сторона не спостерігає формування ударного угруповання.
- Всі ці дії, які здійснює Росія, спрямовані на відволікання уваги сил оборони.
Дивіться у відео про ракетний удар по Києву 26 червня: