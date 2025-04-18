Вночі росіяни атакували Київщину дронами: чи є руйнування та постраждалі

Росіяни у ніч на 18 квітня атакували Київську область за допомогою ударних безпілотників. По ворожих дронах працювали сили протиповітряної оборони, є збиття.

Також є інформація про руйнування у регіоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Дивіться також У Києві та низці областей – тривога: де є загроза атаки "Шахедами"

Які наслідки атаки на Київщині

Нічна атака дронами-камікадзе типу "Шахед" зачепила і Київську область.

Вночі ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено,

– ідеться у повідомленні.

За даними ОВА, внаслідок атаки у Фастівському районі пошкоджено приватний будинок. У Бучанському районі сталося загорання лісової підстілки, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. На місцях працюють оперативні служби.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, у Сумах відомо про 3 влучання БпЛА типу "Шахед" по промисловому об'єкту. За інформацією голови Сумської РДА Михайла Мельника, ворог завдав удару БпЛА типу "Шахед" по кондитерському цеху в місті Суми, загинув підприємець.