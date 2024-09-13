Вночі росіяни атакували Миколаїв: уламки "Шахеда" впали на підприємство

Під час атаки "Шахедами" у Миколаївській області працювала ППО. Уламки збитого дрона впали на територію підприємства.

Мер міста зазначив, що мовиться про продовольче підприємство. Там спалахнула пожежа.

Дивіться також Україну атакують дрони: де найбільша небезпека

Наслідки атаки дронами у Миколаєві

У результаті роботи сил та засобів ППО, уламки збитого БпЛА впали на територію продовольчого підприємства,

– написав Сєнкевич.

Рятувальники вже ліквідували пожежу, яка спалахнула на місці падіння уламків. Постраждалих, на щастя, немає.

Наразі служби обстежують прилеглу територію та перевіряють, чи пошкоджено житловий сектор.

На Миколаївщині внаслідок атаки FPV поранена дитина

Днем раніше, 12 вересня, під ударами російських FPV-дронів опинилися Очаківська та Куцурубська громади. В Очакові поранень зазнала дівчинка підліткового віку, також пошкоджено будинок та автомобіль.

12 вересня о 10:42 ворог атакував дронами типу FPV місто Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого травмовано 16-річну дівчину. Стан постраждалої задовільний, наразі її вже виписали з медичного закладу,

– повідомили в ОВА.

Крім того, того ж дня окупанти обстрілювали Очаківську громаду з артилерії.