Вночі росіяни атакували Україну 87 БпЛА: скільки вдалося збити

Російська армія в ніч на 19 листопада запустила по Україні 87 безпілотників типу "Шахед". По ворожих цілях відпрацювала наша протиповітряна оборона.

Окрім цього, ворог застосував для атаки й безпілотники невстановленого типу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

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У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 19 листопада 2024 року (із 19:30 18 листопада) противник атакував Україну 87 ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками невстановленого типу із районів Курська, Орла, що в Росії, а також тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях,

– мовиться у дописі.

Також внаслідок активної протидії української РЕБ 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах.

"Один БпЛА в повітряному просторі України, бойова робота триває!" – резюмували військові.

Згодом, о 09:22, Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних БпЛА.