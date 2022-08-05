Вночі росіяни масовано обстріляли Харків: один із постраждалих у реанімації

Окупанти з 4 на 5 серпня вдарили по трьох районах Харкова. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє чоловіків та жінка.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що росіяни прицільно з реактивних систем залпового вогню обстрілювали Шевченківський, Індустріальний та Салтівський райони.

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"Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіки 26 та 38 років та жінка 46 років, всі вони перебували на вулиці. Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені – в стані середньої тяжкості", – сказав Синєгубов.

Руйнування у місті

Окупанти влучили у житлові будинки, магазини, ринок. У багатьох приміщеннях повилітали вікна. Крім цього, росіяни пошкодили приміщення закладу освіти та дитячі майданчики.

Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались,

– зазначив Синєгубов.

Вже розпочали розслідування За інформацією Харківської прокуратури, Шевченківський район обстріляли з РСЗВ "Торнадо". Зазначили, що поранення отримали 4 людей – 2 чоловіки і 2 жінки. Вони 4 серпня приблизно о 21:55 йшли вулицею додому. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Докази нового злочину росіян / Фото Харківської прокуратури Обстріли в області Від російських обстрілів вночі потерпав Чугуїв. Три ворожі ракети влучили по відкритій території приватного господарства. Ще одна ракета впала неподалік. На щастя, ніхто не постраждав. За словами Синєгубова загарбники за добу ворог атакував такі районі: Харківський;

Ізюмський;

Богодухівський;

Чугуївський. Обласний центр екстреної медичної допомоги зазначив, що з цих районів не надходило викликів. Зауважте Для чого окупанти сунуть на Харків: експрацівник СБУ припустив плани ворога Бої на Харківщині Українським захисникам вдалось звільнити від окупантів село Дмитрівка в Ізюмському районі. Наразі воїни укріплюють позиції. Вони ліквідували техніку та піхоту росіян. "Ворог намагався прорвати нашу оборону поблизу Гусарівки Ізюмського району, але їхній наступ завершився черговим повним фіаско. Ворог відступив із втратами", – написав Синєгубов.

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