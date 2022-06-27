Вночі росіяни обстріляли школу на Харківщині: за добу в області є загиблі та поранені

Ворог продовжує свої підлі обстріли українських міст та сіл. Харківська область також потрапила під атаку минулї доби.

Про ситуацію на Харківщині розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За минулу ніч російські окупанти обстрілювали Київський та Шевченківський райони міста Харкова.

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Є загиблі та постраждалі

За словами Синєгубова, також під ворожу атаку потрапили Чугуївський і Харківський райони області. Всього за добу загинули 2 жінки, а 5 мирних жителів отримали поранення.

Вночі у Харкові російська ракета влучила у подвір'я школи. Через ще один удар пошкодження отримала адміністративна будівля. Обійшлося без постраждалих.

У Чугуївському районі в результаті російських обстрілів загинули 21-річна та 57-річна жінки. Ще 2 отримали поранення. Ворожі боєприпаси влучали по господарських спорудах, також вони пошкодили вуличний газогін.

За добу в Харківському районі обстріли ворога спричинили травми у ще трьох цивільних, які ті отримали через вибух.

Пожежі через російські обстріли

Правоохоронці повідомили також, що в Харківській області обстріли російських окупантів спричинили 7 пожеж. З полум'ям боролись рятувальники.

Зокрема, дві господарчі будівлі горіли в житловому секторі села Коробочкіно. Вогонь вдалось ліквідувати за дві години. Жертв та постраждалих немає.



Рятувальники боролись з пожежами через обстріли Харківщини / Фото МВС

Також на Чугуївщині в селі Калугіно-Башкирівка горіла господарча будівля через обстріли ворога. На жаль, загинуло 2 жінки, ще 2 в лікарні.

Гасили вогонь, який виник через обстріли в Харкові. Горіли кімнати на другому поверсі двоповерхового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.



Вогонь вдалось побороти / Фото МВС

Опівночі ще одна ракета поцілила на подвір'я навчального закладу у Шевченківському районі Харкова. Вибух пошкодив будівлю школи. Постраждалих немає, пожежу ліквідували.

Бойові дії в області

На частині Харківщини тривають бої з ворогом. Синєгубов повідомив, що Збройні Сили України продовжують нищити російських окупантів на лінії зіткнення.

На Харківському напрямку росіяни вели наступ на Дементіївку та Питомник. Але наші воїни завдали їм втрат і ті відійшли. Натомість російські окупанти дистанційно замінували місцевість біля Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

Поблизу Ізюма загарбники досі намагаються наступати в напрямку Долини та Мазанівки. Наші захисники чинять спротив, знищуючи живу силу та бронетехніку окупантів.

Росія обстрілює Україну

Зранку 26 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Києві, через що виникла пожежа. Під завалами були кілька мешканців будинку. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що постраждали 4 людей, серед них – 7-річна дитина та її мама, яку затиснуло бетонною плитою. Жінку рятували за допомогою кранів. Згодом вибухи пролунали вдруге.

А на Харківщині російські окупанти 25 червня вчергове обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові. Будівля отримала пошкодження, але небезпеки від цього не було. "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на роботу в умовах бойових дій. Якщо обстріли майданчика продовжаться, то можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Страждає від обстрілів ворога й Одещина. Через одну з останніх атак є багато постраждалих і зруйновані будинки. Ворожі ракети прилетіли з літаків стратегічної авіації Росії у ніч на 27 червня, влучивши в один з районів регіону. Працюють рятувальники та всі відповідні служби.

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