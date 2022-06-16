Вночі росіяни вдарили з РСЗВ по інфраструктурі Індустріального району Харкова

Російські війська продовжують свої підлі обстріли міст України. Вони знову били по інфраструктурі Харкова.

Про ситуацію на Харківщина та в самому обласному центрі повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він констатував, що вночі були обстріли.

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Які саме населені пункти потрапили під вогонь

За даними Синєгубова, вночі ворог завдав удару з РСЗВ по інфраструктурі Індустріального району Харкова. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

В Харківські області російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

Зокрема, у селі Леб'яже Чугуївського району через обстріли отримали пошкодження житлові будинки та господарчі споруди. Були пожежі в Золочеві через те, що влучили російські снаряди. Пошкоджені господарчі споруди, автомобілі.

Що відбувається на лінії зіткнення

Синєгубов розповів, що загалом протягом доби внаслідок російського терору проти мирного населення Харківщини в Лозівському районі 1 людина отримала поранення. В Ізюмському – поранено 5 мирних мешканців.

Також голова ОВА зауважив, що на лінії зіткнення тривають бойові дії. В основному на Харківському напрямку російські загарбники зосередили свої сили на обороні рубежів.

У районі Ізюма ворог і надалі намагається наступати в напрямку міста Слов'янськ. Синєгубов запевнив, що наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат в живій силі та техніці.

Росія обстрілює Україну

Небезпека ракетних обстрілів ворога є для всієї території нашої держави. Наприклад, зараз від обстрілів часто потерпає Північ України, зокрема, Сумська та Чернігівська області. Сумщину обстрілювали й протягом 15 червня. А ввечері два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицях Глухова.На жаль, російські окупанти потрапили в житловий будинок – одна людина загинула, шестеро отримали поранення.

Страждає від російських ракет також прифронтова Дніпропетровщина. Російські війська обстріляли Апостолове, що за 40 кілометрів від Кривого Рогу. На жаль, через цю атаку артилерією загинули одразу кілька людей. Росіяни били по мирному містечку 15 червня з реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Також Росія використовує всі можливі методи залякування та дестабілізації ситуації в Україні. Ракетні обстріли є й потужної психологічною атакою ворога. Адже наступ росіян на Донбас починає захлинатися. Ворог не має суттєвих успіхів, але вже відчуває проблеми через втрати – комплектація підрозділів ворога на Донбасі йде не надто вдало.

Детальніше про обстріли Сумщини: дивіться відео