Уночі десяток "Шахедів" атакували Україну: скільки вдалося збити

Окупанти атакували Україну ударними дронами. Тривогу оголошували у багатьох областях.

У ніч проти 17 серпня ворог здійснив повітряну атаку, запустивши десятки дронів по нашій державі.

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Атака "Шахедів"

У звіті військових йдеться, що противник вдарив по Україні 14 ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Відомо, що усі 14 "Шахедів" збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

Окрім терору дронами, окупанти вдалися і до ракетного удару, випустивши по центру Сум крилату ракету "Іскандер-К". Зазначається, що пуск ворожого снаряду був зроблений з території Воронезької області.