Росіяни запустили по Україні 30 "Шахедів": скільки з них вдалося знищити

Вночі 19 вересня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Також було застосовано балістичну ракету "Іскандер-М".

Загалом було знищено 27 "Шахедів". Сили ППО працювали у південних, центральних та західних областях.

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Що відомо про нічну атаку України

19 вересня ворог застосував ударні БпЛА типу "Shahed-136/131", а також балістичну ракету "Іскандер-М".

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Усього було зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія), а також одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

Унаслідок бойової роботи 27 "Шахедів" було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях.

Окрім цього, на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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