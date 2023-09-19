Росіяни запустили по Україні 30 "Шахедів": скільки з них вдалося знищити
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Вночі 19 вересня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Також було застосовано балістичну ракету "Іскандер-М".
Загалом було знищено 27 "Шахедів". Сили ППО працювали у південних, центральних та західних областях.
Важливо Низка вибухів у Львові та інших містах: що відомо про масовану атаку дронами в ніч на 19 вересня
Що відомо про нічну атаку України
19 вересня ворог застосував ударні БпЛА типу "Shahed-136/131", а також балістичну ракету "Іскандер-М".Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Усього було зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія), а також одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.
Унаслідок бойової роботи 27 "Шахедів" було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях.
Окрім цього, на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Попередня масована атака України
- У ніч на 18 вересня ворог атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
- "Шахеди" летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – Росія та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього було зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей.
- 18 ударних дронів було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.
- Пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.
- Було залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.
- Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.
- Окрім цього, вночі 17 вересня ворог також завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА. Усього було зафіксовано 16 засобів повітряного нападу: 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда); 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса.
- Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, було знищено 12 повітряних цілей: 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.