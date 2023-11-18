Вночі росіяни запустили по Україні аж 38 "Шахедів": скільки знищено

В ніч проти 18 листопада російські війська атакували Україну "Шахедами". Ворог випустив аж 38 ударних безпілотника типу "Шахед", більшість цілей вдалось збити.

Росія атакувала 8 годин

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ станом на ранок. Зазначають, що ворог атакував з 20:00 вечора до 4:00 ранку у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

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Запустили окупанти дрони з північного та південно-східного напрямків – Курської області, Приморсько-Ахтарська (Росія).

Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Шахед".

В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА,

– повідомили у Повітряних силах.

У яких областях працювала ППО

Раніше у КМВА повідомляли, що сили та засоби ППО знищили усі повітряні цілі на підступах до Києва.

ОК "Південь" прозвітувало, що силами протиповітряної оборони у зоні їх відповідальності знищено 8 дронів. Зокрема, 6 у небі Миколаївської області та по одному на Херсонщині та Одещині.

Крім того, в зоні відповідальності ПК "Схід" у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України знищено 9 БпЛА "Шахед-131/136":

Коротко про атаку