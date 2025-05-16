Вночі росіяни запустили знову понад 100 БпЛА: як відпрацювала ППО

В ніч проти 16 травня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія вночі запускала ударні БпЛА типу "Шахед".

Ворог цієї ночі запустив понад сотню дронів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки дронів збито під час нічної атаки

У ніч проти 16 травня ворожі сили Росії атакували 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Брянськ,

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в Центрі країни,

– ідеться в повідомленні.

Також відомо, що 36 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали декілька регіонів. Зокрема, під прицілом ворога опинилася Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.