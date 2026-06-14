Вночі Україну атакувала майже сотня ворожих БпЛА: як відпрацювала ППО

У ніч на неділю, 14 червня, російські війська вкотре атакували Україну ударними безпілотниками різних типів. Загалом силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 91 ворожий БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також Росія знову тероризує Україну, під ударом Миколаїв: в яких областях фіксують ударні БпЛА

Скільки дронів збили цієї ночі?

Для атаки ворог застосував 98 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера, Італмас, та дрони-імітатори типу "Пародія". Ці БпЛА росіяни запустили з напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,

– йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, вночі було зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Військові наголосили, що атака триває, а в повітряному просторі досі перебувають декілька ворожих БпЛА. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Ворожі атаки тривають: останні новини