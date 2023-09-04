Вночі Україну атакували 32 "Шахеди": їх запускали з Криму та Росії

Вночі 4 вересня окупанти атакували Одещину та Дніпропетровщину. Усього було зафіксовано пуски 32 "Шахедів".

Сили ППО відпрацювали відмінно. Було застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.

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Що відомо про нічну атаку України

4 вересня ворог атакував ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, Росія).

Усього було зафіксовано пуски 32 "Шахедів", які атакували Одещину та Дніпропетровщину.

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Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА,

– повідомили захисники.

Зауважимо, що у Дніпропетровській ОВА повідомляли, що в області сили ППО знищили 6 безпілотників. Однак є влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються. Попередньо, без загиблих та постраждалих.

Також окупанти спрямували ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі Подунав'я, що на Одещині. 17 дронів було збито силами ППО, але є і влучання. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Інформації про постраждалих немає.

Окрім цього, о 01:43 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено російський розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня (невстановленого типу).

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