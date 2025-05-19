Вночі Україну атакували "Шахедами": скільки повітряних цілей знищено

У ніч проти 19 травня росіяни атакували Україну 112 ударними БпЛА. Сили ППО збили 76 дронів на Сході, Півночі та в Центрі країни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Росія знову запустила "Шахеди": куди летіли ворожі дрони

ППО збивала ворожі дрони в небі над Україною

Уночі російська армія запустила по Україні понад дві сотні БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів. Дрони летіли з російської території:

з Брянська;

з Курська;

з району Шаталово;

з Орла;

з Міллерово.

Українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України змогли відбити ворожий напад і знешкодити 76 "Шахедів" і безпілотників інших типів.

Військові зазначають, що 41 дрон було збито вогневими засобами ураження, а 35 – локаційно зникли або були пригнічені РЕБами.

Внаслідок ворожої нічної атаки постраждали Харківська, Сумська, Донецька, Черкаська та Кіровоградська області.

Скільки дронів збили 19 травня / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомив, що у зв'язку з новими тактичними прийомами ворога, збільшенням кількості ударних БпЛА та дронів-імітаторів, а також особливостей протидії ворогу Силами оборони України, формат зведення щодо збитих дронів дещо змінили.

Нагадаємо, росіяни почали запускати багато БпЛА практично по всій території України, що ускладнює їх збиття. "Полювання" за дронами ведеться на відрізку від Сходу до Заходу країни.