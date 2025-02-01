Вночі ворог атакував 165 ракетами і дронами: скільки збили

Росія продовжує завдавати ударів по Україні з різних видів озброєння. Також ворог масовано атакує нашу державу.

Вночі проти 1 лютого Росія запустила по нашій державі 165 ракет та БпЛА. Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки цілей збили

Загалом Росія запустила 165 повітряних цілей:

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

7 крилатих ракет "Іскандер-К";

8 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;

4 крилаті ракети «Калібр» (із носіїв з акваторії Чорного моря);

8 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря);

123 ударних БпЛА типу "Шахед" /дронів-імітаторів різних типів.

За попередніми даними збито 56 ударних БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 61 БпЛА не досяг цілей (локаційно втрачені),

– мовиться в повідомленні.

У Повітряних силах відзначили, що значна частина ракет не досягла своїх цілей. Однак є і ураження.

Зокрема, Росія вдарила ракетою Х-22 у житловий будинок в Полтаві. Також у ніч на 1 лютого противник атакував українські підприємства та об’єкти української енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.