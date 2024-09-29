Вночі ворог атакував 4 області України "Шахедами": скільки збила ППО
Джерело:Повітряні сили
Вночі 29 вересня окупанти вкотре запустили по Україні "Шахеди". Під ворожою атакою були 4 області. По російських ударних дронах відпрацювала ППО.
Під час цієї атаки агресор випустив понад 20 "Шахедів". Скільки знищили оборонці неба, повідомили Повітряні сили.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Скільки "Шахедів" збили 29 вересня
Вночі 29 вересня ворог випустив по Україні 22 ударних БпЛА типу Shahed. Райони пусків: Єйськ, Курськ – Росія, Чауда – окупований Крим.
У результаті протиповітряного бою авіацією, мобільні вогневі групи та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БпЛА у Сумській, Вінницькій, Миколаївській і Одеській областях. Внаслідок протидії РЕБ ще 5 ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо, без наслідків,
– заявили Повітряні сили.
Віталій Кім повідомив, що на Миколаївщині збили 4 "Шахеди". За даними Сумської ОВА, в області знищили 6 ворожих дронів.