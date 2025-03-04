Вночі ворог випустив по Україні 99 БпЛА: скільки вдалося збити
- Росія випустила 99 ударних БпЛА на Україну.
- До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.
- Постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина внаслідок атаки.
Росія продовжує щоночі тероризувати мирні міста України. Загалом у ніж на 4 березня було випущено 99 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів різних типів.
Вдалося збити 65 ворожих БпЛА, ще 38 безпілотники-імітатори – не досягли цілей. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Як відпрацювала ППО
У ніч на 4 березня російські війська випустили по Україні 99 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотники-імітатори різних типів.
Звідки ворог запускав БпЛА:
- Орел;
- Курськ;
- Міллєрово;
- Брянськ;
- Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях,
– йдеться у повідомленні.
Скільки "Шахедів" вдалося збити у ніч на 4 березня / Інфографіка Повітряних сил
Ще 32 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені. На жаль, внаслідок чергової російської атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.