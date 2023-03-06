Ворог хотів атакувати критичні об'єкти Дніпропетровщини, випустив 4 БпЛА: скільки вдалося збити

Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно. Ворог атакував область безпілотниками, проте наші героїчні військові з Південного командування "Схід" їх знищили.

Деталі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, загалом ворог випустив 4 БпЛА.

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На щастя, Повітряні сили змогли знищити всі 4 безпілотники.

Дякую Господу і нашим захисникам та захисницям за день, що настав. За українське сонце над Дніпропетровщиною. Тримаємо країну зсередини. Працюємо на перемогу! Всім тихого дня і легкого робочого тижня,

– наголосив Лисак.

Він додав, що ніч в області минула без обстрілів. Але після шостої ранку агресор вдарив по Нікопольщині. Спрямував важку артилерію по Червоногригорівській громаді та Нікополю. Наслідки атак з’ясовуються. Але попередньо минулося без жертв.

Як розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, ворог хотів вдарити по важливих критичних об'єктах області. Однак йому це не вдалося. Він додав, що вся важлива інфраструктура працює стабільно.

Попередня атака дронами Дніпропетровщини

За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ввечері 27 лютого мешканці під час повітряної тривоги чули вибухи. Це була робота ППО. На щастя, Повітряному командуванню "Схід" вдалося знищити 2 БпЛА ворога. На щастя, ці дрони не завдали збитків.

Як зауважили у ПвК "Схід", окупанти для атаки по Дніпропетровщині використали ударні дрони. За попередньою інформацією, мовиться про іранські "Шахіди".

Водночас атакував ворог і 26 лютого. Пізно ввечері моніторингові канали повідомили про невстановлені об'єкти, які летять на Київщину через Чернігівську область. Зокрема: