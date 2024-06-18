Вночі ворог атакував дронами: скільки приземлили захисники

У ніч на 18 червня противник знову тероризував українські міста. Так, росіяни атакували ударними БпЛА типу "Шахед".

Відомо, що країна-агресорка випустила 10 безпілотників. У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити.

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Скільки ворожих цілей вдалося ліквідувати українським оборонцям неба

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що цієї ночі противник атакував 10 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Ворог запускав їх з району Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі "Шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях,

– йдеться в повідомленні.