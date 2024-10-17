Вночі ворог атакував ракетою і 56 дронами: скільки збили

У ніч на 17 жовтня окупанти вкотре атакували Україну. Усього ворог запустив 56 ударних БпЛА та одну крилату ракету.

Крім того, ворог запускав також безпілотники невстановленого типу. Про це повідомили Повітряні сили.

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Сили ППО відбили чергову російську атаку

У ніч на 17 жовтня 2024 року ворог вкотре атакував Україну. Усього російська армія запустила 56 ударних БпЛА та безпілотники невстановленого типу, а також завдала удару керованою авіаційною ракетою Х-59. Варто зауважити, що ворожа атака тривала понад 9 годин – з 19:30 16 жовтня до 05:00 17 жовтня.

Сили ППО успішно відбили атаку. Так, у результаті протиповітряного бою було знищено 22 ворожі безпілотники у Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.



Скільки дронів збили / Інфографіка Повітряних сил

Ще 27 ударних дронів та БпЛА невстановленого типу було локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ. Крім того, 2 дрони вийшли з повітряного простору України й полетіли у напрямку Білорусі.

На жаль, зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях.

Важливо! При виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не вчиняйте жодних дій самостійно! Терміново повідомляйте про небезпечну знахідку поліцію, ДСНС чи місцеву військову адміністрацію.