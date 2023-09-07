Вночі ворог атакував "Шахедами" Одещину: постраждала цивільна і припортова інфраструктури
Джерело:Олег Кіпер
У ніч проти 7 вересня росіяни знову атакували Одеську область. Ворог випустив "Шахеди", якими бив по цивільній і портовій інфраструктурі регіону.
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що впродовж трьох годин окупанти атакували південь Одещини. Він підкреслив, що за п'ять останніх днів це вже четверта атака по Ізмаїльському району.
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Що відомо про руйнування на Одещині
За словами Олега Кіпера, у декількох населених пунктах пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, а також елеватор та адміністративна будівля.
Відомо, що постраждала одна людина. Мовиться про водія вантажного авто, котрий отримав легку травму ноги. Олег Кіпер побажав йому якнайскорішого одужання.
Він додав, що на місці триває ліквідація наслідків. Усі відповідні служби виконують свою роботу.
Одещину атакували "Шахеди": що відомо
- Близько 1 ночі стало відомо про те, що російські безпілотники долетіли до Одещини. Їх ворог випустив з тимчасово окупованого Криму.
- Місцеві пабліки розповідали про вибухи у районі Ізмаїла та Кілії. Тоді повідомлялося, що "Шахеди" знову летять у напрямку портів на Дунаї. У місцевих телеграм-каналах писали, що фіксували їх поблизу узбережжя у районі Сергіївки.
- У Повітряних силах тоді попередили, що ворожі БпЛА рухалися у напрямку Рені, Кілії та Ізмаїлу. Також місцевих мешканців закликали задля їхньої ж безпеки перебувати в укриттях. Крім того, попередили про можливу небезпеку в Білгород-Дністровському районі.
- Тоді ж надійшло повідомлення від речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука. Він повідомив у своєму блозі про роботу ППО та інших підрозділів в Ізмаїльському районі. Також попрохав мешканців перебувати в укриттях і не фільмувати роботу наших військових.
- Звернімо увагу, що відбій повітряної тривоги на Одещині був о 03:18. Трохи раніше карта повітряних тривог "зазеленіла" на Миколаївщині та Херсонщині.