Вночі ворог атакував "Шахедами" Одещину: постраждала цивільна і припортова інфраструктури

У ніч проти 7 вересня росіяни знову атакували Одеську область. Ворог випустив "Шахеди", якими бив по цивільній і портовій інфраструктурі регіону.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що впродовж трьох годин окупанти атакували південь Одещини. Він підкреслив, що за п'ять останніх днів це вже четверта атака по Ізмаїльському району.

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Що відомо про руйнування на Одещині

За словами Олега Кіпера, у декількох населених пунктах пошкоджені об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, а також елеватор та адміністративна будівля.

Відомо, що постраждала одна людина. Мовиться про водія вантажного авто, котрий отримав легку травму ноги. Олег Кіпер побажав йому якнайскорішого одужання.

Він додав, що на місці триває ліквідація наслідків. Усі відповідні служби виконують свою роботу.

Одещину атакували "Шахеди": що відомо