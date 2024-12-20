Вночі ворог атакував України десятками безпілотників: як відпрацювала ППО

В ніч на 20 грудня російські війська атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок удару було уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Як відпрацювали сили ППО вночі 20 грудня

В Повітряних силах повідомили, що росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області та керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області. Також окупанти застосували 65 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях,

– йдеться в повідомленні.

Ще 20 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків через активну протидію Сил оборони.

Нагадаємо, зранку 20 грудня Росія завдала по Києву удар ракетами. В результаті бойової роботи сили ППО збили усі п'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, які російські окупанти спрямували по столиці.