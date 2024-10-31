Вночі ворог запускав "Іскандери", керовані ракети та 43 "Шахеди": чи все вдалося збити

В ніч 31 жовтня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, країна-агресорка запускала ракети та ударні БпЛА типу "Шахед".

По ворожих цілях відпрацювали сили ППО. У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знешкодити.

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Скільки ворожих цілей збито

У ніч на 31 жовтня 2024 року, починаючи з о пів на 7 вечора 30 жовтня, ворожі сили атакували міст через Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Випущено 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Криму та 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Крім цього, російські війська завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.

Зазначено, що із напрямків Курськ, Орел, що в Росії, противник атакував 43-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

Повітряний напад ворожих військ відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Відомо, що протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08:00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА,

– ідеться в повідомленні.

Крім цього, 23 безпілотники локаційно втрачено, а ще 3 російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та тимчасово окупованої території України.



Збито 17 БпЛА та 2 керовані авіаційні ракети / Інфографіка Повітряні сили ЗСУ