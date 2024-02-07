Вночі ворог запустив 15 "Шахедів": скільки вдалося збити
7 лютого 2024, 07:01Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Російські війська у ніч проти 7 лютого запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед". Більшість цілей вдалось збити.
Про це ідеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок. Зазначають, що ворог атакував 15 ударними дронами, з яких знищено – 12.
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"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Шахед-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БпЛА", – ідеться у повідомленні.
Головне про атаку
- Пізно ввечері 6 лютого росіська армія запустила по Україні безпілотники типу "Шахед". ". Ворожі баражуючі боєприпаси прямували курсом на Одесу, Умань, Дніпро, Павлоград, та інші міста у різних регіонах.
- 01:15 Повітряні сили повідомляли про нову група шахедів на півночі Херсонщини, які рухалися на Дніпропетровщину.
- Також Кілька груп шахедів рухалися вздовж межі Миколаївської та Одеської областе на північний захід, на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини.
- Близько 5 ранку Росія окрім дронів випустила ракети. Атака комбінована.