Вночі ворог запустив по Україні понад 30 "Шахедів": як відпрацювала ППО

Росія продовжує щоночі запускати ударні БпЛА по Україні. У ніч на 1 жовтня було випущено понад 30 "Шахедів".

Силам ППО вдалося ліквідувати 29 російських ударних дронів. Про це повідомляють Повітряні сили.

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Як відпрацювала ППО

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 1 жовтня росіяни випустили по Україні 32 ударні БпЛА типу "Шахед".

Окупанти запускали їх з російських Приморсько-Ахтарська та Курська. Також були пуски з мису Чауда у Криму.

В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА,

– повідомили в Повітряних силах.

Бойова робота велася у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.

У відомстві зазначили, що внаслідок протидії засобів РЕБ три російські БпЛА було локаційно втрачено. За попередньою інформацією, без наслідків.

Скільки "Шахедів" вдалося збити / Інфографіка Повітряних сил