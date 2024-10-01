Вночі ворог запустив по Україні понад 30 "Шахедів": як відпрацювала ППО
Джерело:Повітряні сили
Росія продовжує щоночі запускати ударні БпЛА по Україні. У ніч на 1 жовтня було випущено понад 30 "Шахедів".
Силам ППО вдалося ліквідувати 29 російських ударних дронів. Про це повідомляють Повітряні сили.
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Як відпрацювала ППО
У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 1 жовтня росіяни випустили по Україні 32 ударні БпЛА типу "Шахед".
Окупанти запускали їх з російських Приморсько-Ахтарська та Курська. Також були пуски з мису Чауда у Криму.
В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА,
– повідомили в Повітряних силах.
Бойова робота велася у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.
У відомстві зазначили, що внаслідок протидії засобів РЕБ три російські БпЛА було локаційно втрачено. За попередньою інформацією, без наслідків.
Скільки "Шахедів" вдалося збити / Інфографіка Повітряних сил